Fresque du Climat La Fabrique d’Issy, 21 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux.

Fresque du Climat Samedi 21 janvier, 17h00 La Fabrique d’Issy

Sur inscription

Fresque du climat animée par Laurent Cosserat, de 17h à 20h à la Fabrique d’Issy.

La Fabrique d’Issy 54 rue d’Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://fresqueduclimat.org/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« _as_checkout_form »: {« label »: « As checkout form », « value »: false}, « card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Fresque du climat animu00e9e par Laurent Cosserat, de 17h u00e0 20h u00e0 la Fabrique d’Issy. », « html »: «