B.A-BA. Couture à la main : Réparation Vendredi 20 janvier, 14h30 La Fabrique d’Issy

Libre, sur inscription

Venez apprendre les techniques de base de la couture pour réparer vos vêtements afin de réduire nos déchets textiles au quotidien.

La Fabrique d'Issy 54 rue d'Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Quartier Les Hauts d'Issy / Les Epinettes / Le Fort Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France