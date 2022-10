Atelier Tisane : « Tous les secrets d’une bonne tisane » La Fabrique d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Atelier Tisane : « Tous les secrets d'une bonne tisane » Samedi 19 novembre, 10h00 La Fabrique d'Issy

Pour débuter dans les plantes médicinales, comprendre comment compose t-on une bonne tisane, comment se déguste t’elle… La Fabrique d’Issy 54 rue d’Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Nombre de participant.es possible: 10

Type de Public: Adulte, débutant.

Contenu: Conception, réalisation d’un atelier mêlant théorie et pratique autour de l’art de la tisane. Les participants repartent avec un guide détaillé pour consommer correctement leur tisane, et en savoir plus sur les plantes médicinales, ainsi qu’un sachet de tisane qu’ils ont eux-mêmes confectionné.

