Atelier d’expression (ré)créative La Fabrique d’Issy, 12 novembre 2022, Issy-les-Moulineaux. Atelier d’expression (ré)créative Samedi 12 novembre, 14h00 La Fabrique d’Issy Atelier de peinture pour tous les âges, le samedi 12 novembre de 14h à 16h La Fabrique d’Issy 54 rue d’Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ecolau »}] Le samedi 12 novembre de 14h à 16h, venez participer à un atelier de peinture pour tous les âges animé par Christelle, une bénévole à la Fabrique ! Peinture intuitive avec les doigts et les mains avec de la gouache comme medium. Réaliser une œuvre en choisissant des couleurs et représenter ce qui vous inspire. Pas besoin de savoir peindre Le matériel sera fourni. Choisissez des couleurs et utiliser vos mains pour réaliser une belle œuvre de gouache ! Pas besoin de savoir peindre pour participer à l’atelier. Atelier gratuit, ouvert aux adhérents Ecolau. Adhérer : https://www.helloasso.com/associations/ecolau

