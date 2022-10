Atelier : Tri et devenir des déchets La Fabrique d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Atelier : Tri et devenir des déchets La Fabrique d’Issy, 9 novembre 2022, Issy-les-Moulineaux. Atelier : Tri et devenir des déchets Mercredi 9 novembre, 14h00 La Fabrique d’Issy

Entrée libre

Le 9 Novembre de 14h à 18h, venez tester vos connaissances sur le tri et le devenir des déchets dans un atelier à la Fabrique d’Issy, 54 rue d’Erevan La Fabrique d’Issy 54 rue d’Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France ? ATELIER : TRI ET DEVENIR DES DECHETS ? Êtes vous un expert du tri des déchets ? Plastiques, verre, déchets organiques… le tri des déchets est indispensable pour donner une seconde vie aux matériaux qui les composent. Le 9 Novembre de 14h à 18h, venez tester vos connaissances sur le tri et le devenir des déchets dans un atelier proposé par la Maison de la Nature et de l’Arbre et animé par Pikpik Environnement. Vous découvrirez les différentes filières de déchets et ce qu’ils deviennent après la maison à travers des jeux participatifs. Atelier interactif et ouvert à tous en entrée libre. Rendez-vous à la Fabrique d’Issy, 54 Rue d’Erevan !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-09T14:00:00+01:00

2022-11-09T18:00:00+01:00 Ecolau

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu La Fabrique d'Issy Adresse 54 rue d'Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Quartier Les Hauts d'Issy / Les Epinettes / Le Fort Ville Issy-les-Moulineaux lieuville La Fabrique d'Issy Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

La Fabrique d'Issy Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Atelier : Tri et devenir des déchets La Fabrique d’Issy 2022-11-09 was last modified: by Atelier : Tri et devenir des déchets La Fabrique d’Issy La Fabrique d'Issy 9 novembre 2022 Issy-les-Moulineaux La Fabrique d'Issy Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine