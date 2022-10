Alimentation saine et durable La Fabrique d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Entrée libre

Atelier sur l’alimentation saine et durable à la Fabrique d’Issy, 54 rue d’Erevan La Fabrique d’Issy 54 rue d’Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Savez vous d’où vient ce que vous mangez ? ? Combien de kilomètres parcourent tous vos aliments avant de finalement tomber dans votre assiette ?

Le samedi 22 octobre de 10h à 12h, Pikpik environnement viendra vous présenter un atelier sur la chaîne de production des aliments et les enjeux environnementaux et de santé qui y sont liés. Découvrez la chaîne de production des aliments. Puis, sous forme de jeu, vous identifierez les différents produits associés aux saisons et les enjeux environnementaux et santé en lien. Atelier interactif gratuit et ouvert à tous. Rendez vous à la Fabrique d’Issy, 54 Rue d’Erevan à Issy-les-Moulineaux, pour participer à cet atelier en entrée libre !

