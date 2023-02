Portes ouvertes du nouvel atelier La Fabrique des Thilleon La Fabrique Des Thilleon, 1 avril 2023, Monthermé.

Portes ouvertes du nouvel atelier La Fabrique des Thilleon 1 et 2 avril La Fabrique Des Thilleon

Petit, Aurélien LEON, n’aimait pas écrire, mais sa passion était les stylos et le travail du bois précieux, hérité de son grand-père, Denis THILLOIS. De là, est né THILLEON ® !

Notre ambition, c’est d’inventer et d’aboutir un stylo artisanal populaire et de luxe made in France en bois personnalisable à souhait où chaque client possède un numéro de série unique et son certificat d’authenticité, d’origine et de garantie.

A l’occasion des JEMA, Aurélien LEON vous ouvre les portes de son atelier situé au 1 route de Deville à Monthermé pour venir à sa rencontre et échanger autour de son métier.

La Fabrique Des Thilleon 1 route de Deville, 08800 Monthermé Monthermé 08800 Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00