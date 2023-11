Périple gourmand autour du jambon La Fabrique des Savoirs Figeac, 2 décembre 2023, Figeac.

Après avoir proposé ces dernières années une déambulation œnologique dans Figeac , la Fabrique des savoirs a imaginé, début décembre, un périple autour du jambon dans les rues figeacoises:

-Le Paradis du Cochon

-Le traiteur de la Halle

-Les fermes de Figeac

-L’épicerie basque « El Txikito »

Des groupes de huit à dix personnes feront cette déambulation dégustative, festive et instructive de boutique en boutique.

Pour remercier les participants et nos hôtes, un tirage au sort par groupe permettra de gagner un bon d’achat émanant de ces quatre commerces..

2023-12-02 16:00:00 fin : 2023-12-02 . 12 EUR.

La Fabrique des Savoirs

After the ?nological wanderings of Figeac in recent years, the Fabrique des savoirs imagined a journey around ham in the streets of Figeac at the beginning of December:

-Le Paradis du Cochon

-Le traiteur de la Halle

-Figeac farms

-El Txikito » Basque grocery store

Groups of eight to ten people will stroll from store to store, tasting, celebrating and learning.

To thank participants and hosts alike, each group will be entered into a draw to win a gift voucher from one of these four shops.

En la línea de los paseos tecnológicos de los últimos años por Figeac, la Fabrique des savoirs (Fábrica de conocimientos) propuso a principios de diciembre un recorrido por las calles de Figeac en torno al jamón:

-El paraíso del cochinillo

-Le traiteur de la Halle

-Las granjas de Figeac

-La tienda de ultramarinos vasca « El Txikito

Grupos de ocho a diez personas pasearán de tienda en tienda, degustando, celebrando y aprendiendo.

En agradecimiento a los participantes y a nuestros anfitriones, cada grupo entrará en el sorteo de un vale de compra de una de estas cuatro tiendas.

Nachdem die Wissensfabrik in den letzten Jahren eine ?nologische Wanderung durch Figeac angeboten hatte, stellte sie sich Anfang Dezember eine Reise rund um den Schinken in den Straßen von Figeac vor:

-Das Paradies des Schweins

-Der Feinkostladen Le traiteur de la Halle

-Die Bauernhöfe von Figeac

-Der baskische Lebensmittelladen « El Txikito »

Gruppen von acht bis zehn Personen werden diesen probierenden, festlichen und informativen Spaziergang von Geschäft zu Geschäft unternehmen.

Als Dankeschön an die Teilnehmer und unsere Gastgeber wird in jeder Gruppe ein Einkaufsgutschein der vier Geschäfte verlost.

