Seine-Maritime Atelier en famille : boules à facettes de Noël (dès 5 ans) La Fabrique des savoirs Elbeuf, 20 décembre 2023, Elbeuf. Atelier en famille : boules à facettes de Noël (dès 5 ans) Mercredi 20 décembre, 14h30 La Fabrique des savoirs 4€. Inscription obligatoire En vous inspirant des écailles de poissons, customisez les décorations à accrocher dans le sapin.

Durée : 1h30, 4€. Inscription obligatoire au 02 32 96 30 40 ou publics3@musees-rouen-normandie.fr La Fabrique des savoirs 7, cours Gambetta, Elbeuf-sur-Seine Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 96 30 40 »}, {« type »: « email », « value »: « publics3@musees-rouen-normandie.fr »}] [{« link »: « mailto:publics3@musees-rouen-normandie.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

