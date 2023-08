Fête de la science : ateliers scientifiques en famille La Fabrique des savoirs Elbeuf Catégories d’Évènement: Elbeuf

Seine-Maritime Fête de la science : ateliers scientifiques en famille La Fabrique des savoirs Elbeuf, 11 octobre 2023, Elbeuf. Fête de la science : ateliers scientifiques en famille Mercredi 11 octobre, 09h00 La Fabrique des savoirs Gratuit En famille, faites des expériences pour découvrir la formation des fleuves et leur biodiversité ainsi que les propriétés de l’énergie hydraulique !

Gratuit dans le cadre de la Fête de la science. Atelier de 45min. En continu de 9h à 17h.

