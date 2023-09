Animation : Seine de crime La Fabrique des savoirs Elbeuf, 7 octobre 2023, Elbeuf.

Animation : Seine de crime Samedi 7 octobre, 13h30 La Fabrique des savoirs Gratuit / Réservation obligatoire : https://my.weezevent.com/seine-de-crime-1

Enquêteurs et cyclistes, à vos guidons ! Sur l’itinéraire « Seine à Vélo », nous vous proposons un événement ludo-cyclo-patrimonial ! Toute une aventure ! Enfourchez vos vélos et menez l’enquête : SEINE DE CRIME…

Animation proposée par le service Patrimoines de la Métropole Rouen Normandie. Réservation : https://my.weezevent.com/seine-de-crime-1

Durée estimée : 4h. Parcours : environ 21 km.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T13:30:00+02:00 – 2023-10-07T17:30:00+02:00

