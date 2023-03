Parcours : jeu d’enquête géant « filer à l’anglaise » La Fabrique des Savoirs Elbeuf Catégories d’Évènement: Elbeuf

Parcours : jeu d’enquête géant « filer à l’anglaise » La Fabrique des Savoirs, 13 mai 2023, Elbeuf. Parcours : jeu d’enquête géant « filer à l’anglaise » Samedi 13 mai, 20h00 La Fabrique des Savoirs Durée 1h30. En 1900, les dirigeants de l’entreprise Blin, Jules et Eugène, doivent être à la pointe du progrès afin de faire prospérer leur manufacture. La guerre industrielle fait rage entre les différentes manufactures Elbeuviennes. Les frères Blin décident alors d’investir dans un nouveau métier à tisser importé d’Angleterre afin de préparer leur nouvelle collection de drap destinées à la confection de robes pour l’exposition universelle de Paris. Quelques jours avant l’exposition, le métier à tisser est retrouvé saboté… Vous avez 1h30 afin de retrouver l’auteur des faits et surtout les plans du métier à tisser permettant la réparation ce celui-ci. Jules et Eugène ont déjà quelques pistes et vous ont laissé des indices. Bonne chance ! La Fabrique des Savoirs 7 cours Gambetta, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 96 30 40 »}, {« type »: « email », « value »: « publics3@musees-rouen-normandie.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

