Visite guidée des réserves La Fabrique des Savoirs Elbeuf Catégories d’Évènement: Elbeuf

Seine-Maritime

Visite guidée des réserves Samedi 13 mai, 19h00 La Fabrique des Savoirs Départs des visites à 19h et 19h30, durée 30 min. Le saviez-vous ? Seuls 10% des collections sont exposées dans le musée. La Fabrique vous ouvre les portes de ses réserves et vous révèle tous leurs secrets. La Fabrique des Savoirs 7 cours Gambetta, 76500 Elbeuf

