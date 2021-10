Massy Centre Omnisports Pierre de Coubertin Essonne, Massy “La Fabrique des Méduses” Centre Omnisports Pierre de Coubertin Massy Catégories d’évènement: Essonne

Shampooinage, massage, rinçage, trois litres d’eau et dix grammes de gélifiant suffisent pour transformer cette expérience en une méduse odorante. Fragiles et singulières, ces méduses gélifiées peuvent s’imaginer comme autant de portraits intimes d’une échappée belle offerte à tous. Chacun des visiteurs sera amené à démouler une méduse de La Fabrique et la déposer au sol, créant ainsi une cartographie collective. Instant fugace et incongru, les méduses s’évaporent lentement mais peut-être arrivent-elles à laisser flotter dans l’air le parfum d’un brin de poésie ? Programmation proposée dans le cadre du festival CURIOSITas, organisé par La Diagonale · Université Paris-Saclay et La Scène de recherche-ENS Paris-Saclay. **+ d’infos sur le site** [**www.curiositas.fr**](https://www.curiositas.fr/) Entre laboratoire de savant fou et bateau à la dérive, cette sculpture-outil monumentale de Boris Raux, sera l’occasion de vous laisser porter par la douceur d’un massage du cuir chevelu. Centre Omnisports Pierre de Coubertin 10 avenue du Noyer Lambert, 91300 Massy Massy Essonne

2021-11-18T11:00:00 2021-11-18T13:00:00;2021-11-18T16:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T11:00:00 2021-11-19T13:00:00;2021-11-19T16:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T16:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-21T16:00:00 2021-11-21T19:00:00;2021-11-23T11:00:00 2021-11-23T14:00:00;2021-11-23T16:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T11:00:00 2021-11-24T14:00:00;2021-11-24T16:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T11:00:00 2021-11-25T14:00:00;2021-11-25T16:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T11:00:00 2021-11-26T14:00:00;2021-11-26T16:00:00 2021-11-26T18:00:00

