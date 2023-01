La Fabrique des Méchants Bidart Bidart OT Bidart Bidart Catégories d’Évènement: Bidart

La Fabrique des Méchants Bidart, 22 avril 2023, Bidart OT Bidart Bidart. La Fabrique des Méchants 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques

2023-04-22 10:30:00 – 2023-04-22 16:00:00 Bidart

Pyrénées-Atlantiques Bidart Ces professionnels évoluant dans le milieu des films d’animation (et en partie Bidartars !) vous proposent de découvrir les coulisses de la fabrique d’un dessin animé. Lors de cet atelier en 3 étapes vous allez plus particulièrement vous attaquer à la figure du méchant. Eh oui, un méchant ne se crée pas de la même manière qu’un autre personnage:

