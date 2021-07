Toulouse Théâtre Jules Julien Haute-Garonne, Toulouse La Fabrique des Idoles Théâtre Jules Julien Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

La Fabrique des Idoles Théâtre Jules Julien, 26 août 2021, Toulouse. La Fabrique des Idoles

Théâtre Jules Julien, le jeudi 26 août à 20:30

**Compagnie MégaSuperThéâtre** Nous nous sommes proposé d’aller fouiller nos croyances en prenant les idoles comme prétexte. Un prétexte pour explorer nos histoires. Un prétexte pour entrevoir comment elles sont racontées. Trois individus sont sur le plateau. Le spectacle avance, impose, déroule ses chapitres. Ils n’ont d’autre choix que d’avancer avec lui. C’est une histoire du Monde qu’ils ont à jouer. Des histoires qui fondent l’imaginaire occidental, celles de l’homo sapiens, de Neil Armstrong, Elisabeth Holmes, Rolland, Charles Manson… Ces histoires, pourquoi y croit-on ? Se ressemblent-elles ? Pourquoi admire-t-on le personnage, l’idole qu’elles transportent ? D’où nous vient ce besoin de croire ? Pas de panique, nous n’avons rien trouvé de nouveau. A peine quelques intuitions. Par contre nous avons beaucoup joué. Nous ne voulons pas nous empêcher de croire, ni même d’être émus par des fictions, c’est de toute façon nécessaire pour tenir debout. Nous cherchons plutôt à les secouer pour en faire tomber ce qui s’accroche, et imaginer se les approprier de nouveau. ### Infos Pratiques : * Jeudi 26 août à 20h30 au Théâtre Jules Julien * Durée : 1h35 * À partir de 15 ans

Tarif : 6€ / Gratuit pour les détenteurs de la carte pass

Culture Théâtre Jules Julien 6 Avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T20:30:00 2021-08-26T22:05:00

