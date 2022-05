La Fabrique des Idoles Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

La Fabrique des Idoles Centre culturel – Théâtre des Mazades, 17 mai 2022, Toulouse. La Fabrique des Idoles

Centre culturel – Théâtre des Mazades , le mardi 17 mai à 20:30

Théâtre ——- **Dès 14 ans** **Cie MegaSuperThéâtre** Pour échapper au chaos du monde, notre cerveau a mis en place un stratagème très efficace : il construit des fictions, des récits, qui permettent de relier les choses entre elles et ainsi de tisser une logique narrative dans laquelle notre existence aurait un sens. Grâce à lui nous pouvons évoluer dans un monde quasi cohérent. Et ainsi Survivre. Trois acteurs partagent la scène, ce sont tour à tour des joueurs, des croyants, des conteurs. Ils jouent à incarner à leur manière des grands récits qui traversent notre civilisation. Des histoires qui fondent l’imaginaire occidental, celles de l’homo sapiens, de Neil Armstrong, Elisabeth Holmes, Roland, Charles Manson… Ces histoires, pourquoi y croit-on ? Et que racontent-elles de nous ? **Mise en scène** Théodore Oliver **Collaboratrice artistique** Mélanie Vayssettes **Dramaturgie** Romain Nicolast **Interprétation** Chloé Sarrat, Simon Le Floc’h, Quentin Quignon

Tarif A

Culture Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-17T20:30:00 2022-05-17T22:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel – Théâtre des Mazades Adresse 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

La Fabrique des Idoles Centre culturel – Théâtre des Mazades 2022-05-17 was last modified: by La Fabrique des Idoles Centre culturel – Théâtre des Mazades Centre culturel – Théâtre des Mazades 17 mai 2022 Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne