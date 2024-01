Concert de restitution Comme ça nous chante La Fabrique des Arts Carcassonne, samedi 3 février 2024.

Concert de restitution Comme ça nous chante Après une action de médiation culturelle avec l’artiste Dalèle, les jeunes participant.e.s auront la fierté de vous présenter leurs œuvres sur scène, chansons solo et collective. Samedi 3 février, 20h30 La Fabrique des Arts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00

Dalèle et ses musiciens ont accompagné cette année des ados de Carcassonne dans une jolie action de médiation culturelle ; au programme, des ateliers de création musicale (MAO, écriture de textes..), de danse et chant, de video et diverses sorties et rencontres pour apprendre à bien se connaître et à connaître le milieu et les métiers de la musique… avec pour restitution un concert ouvert au public, un clip et une BD.

Les jeunes auront la fierté de vous présenter leurs œuvres sur scène le 3 février à la Fabrique des Arts à Carcassonne. Le concert est gratuit, ouvert à toutes et à tous.

La Fabrique des Arts Avenue Jules Verne, Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 0468101894 L’ouverture nécessaire au plus grand nombre et une exigence de travail et d’investissement individuel au sein d’un cursus complet appliquée strictement.



La grande diversité des matières enseignées et une complémentarité entre les différents départements pédagogiques.



Un rattachement institutionnel à Carcassonne Agglo et un rayonnement territorial : un pôle de référence départemental.



Un lieu consacré prioritairement à l’enseignement et un lieu ressource pour la création et la diffusion.



L’enseignement des disciplines habituelles et le développement de l’enseignement des « instruments rares ».

création musique chanson composition médiation culture