Découvrez l’Europe près de chez vous! Osons la mobilité !! La Fabrique DEFI, 10 mai 2023, Calais. Découvrez l’Europe près de chez vous! Osons la mobilité !! Mercredi 10 mai, 09h00 La Fabrique DEFI A l’occasion du « joli mois de l’Europe » nous organisons le 10 mai prochain une journée dédiée à l’Europe.

Mise en place d’une animation avec différents stands au sein de la Fabrique DEFI.

Nous faisons appel à nos partenaires (Concordia, FCM, Ready to move,…) et l’Ecole des Langues, qui animeront des ateliers pendant lesquels ils présenteront des dispositifs financés par l’UE.

Nous allons également mettre en place des ateliers sur l’histoire de l’UE, la place de l’Europe en France et à Calais (Fiche « le saviez-vous », quizz ludique , …)

Témoignages de jeunes qui ont une expérience de mobilités, échanges de « pair à pair » L’ensemble des visiteurs remplira un document avec toutes ses coordonnées de façon à aller au-delà de cette journée, entamer une démarche de départ en mobilité, ou tout au moins avoir une information plus précise des dispositifs et modalités de départ. La Fabrique DEFI 21 rue Mollien 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0674771042 »}, {« type »: « email », « value »: « wemoov@lafabriquedefi-calaisis.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

