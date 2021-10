La fabrique de P’tites Histoires La Gaîté Lyrique, 17 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 17 octobre 2021

de 14h à 15h30

payant

Apprendre à fabriquer des P’tites Histoires avec Mathieu Genelle !

Un atelier ludique et pédagogique pour construire une histoire diffusée sur le podcast Les P’tites Histoires

À la manière d’une histoire dont vous êtes les héros, décidez de plein de choses : qui sont les protagonistes, ce qu’ils vont faire et dire. Choisissez également à quoi ressemblent les personnages qu’ils vont croiser, leurs réactions et des tas d’autres choses.

Vous repartirez avec un jeu de cartes « recettes » pour pouvoir fabriquer votre propre histoire à la maison.

L’histoire créée sera diffusée en novembre sur le podcast Les P’tites Histoires et vous sera dédicacée !

MATHIEU GENELLE



Pour se rapprocher de ses beaux-enfants, Mathieu met en place un rituel : le matin ils lui donnent un thème, il a la journée pour imaginer une histoire et la leur raconter le soir. Mathieu aime tellement ça, qu’après 13 ans passés dans le monde communication, il quitte son travail pour se lancer dans l’écriture d’histoires jeunesse. D’abord avec une newsletter, puis un site qui donnera naissance au podcast Les P’tites histoires, riche de plus de 200 histoires qui sont écoutées plus de 200.000 fois chaque mois.

CAPITAINE FUTUR

Capitaine futur, programme familial de la Gaîté lyrique, le centre d’arts numériques et de musiques modernes, donne le pouvoir aux enfants d’agir sur le monde, de découvrir de nouveaux imaginaires et d’inventer d’autres histoires. Des spectacles, des concerts, des projections, des ateliers, des rencontres, le tout à explorer dès 5 ans, tous les mercredis et dimanches de la saison !

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

