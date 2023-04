Visite guidée du LABO de la Fabrique de patrimoines La Fabrique de patrimoines en Normandie, 15 septembre 2023, Caen.

Visite guidée du LABO de la Fabrique de patrimoines 15 et 16 septembre La Fabrique de patrimoines en Normandie

La visite guidée permet de découvrir les coulisses de ce centre de ressources et d’expertise en conservation préventive, son atelier de restauration de peintures de chevalet et son studio d’imagerie scientifique.

La Fabrique de patrimoines en Normandie est un Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) pour la connaissance, la valorisation, la conservation et la restauration des patrimoines ethnologique et muséographique en Normandie.

Ses missions sont organisées autour de trois pôles :

le Réseau des musées,

l’Ethnopôle

et le Labo, pôle conservation, restauraiton & imagerie scientifique.

Ce dernier dispose d’un secteur de recherche appliquée à la préservation du patrimoine et remplit des missions de conseil, d’assistance, de formation et d’information et apporte des services d’examen, de diagnostic, de conservation préventive et de conservation-restauration des peintures de chevalet et documents graphiques. La Fabrique de patrimoines en Normandie dispose d’un équipement de pointe en ce qui concerne l’imagerie scientifique. Ces équipements permettent de réaliser un ensemble d’examens sur les biens patrimoniaux qui lui sont confiés. Ces images révèlent l’histoire matérielle des objets et affinent nos connaissances des objets pour préciser les actes de restauration, dans le cadre d’études scientifiques ou d’opérations de valorisation.

La Fabrique de patrimoines en Normandie 9 rue Vaubenard, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 53 44 93 https://www.lafabriquedepatrimoines.fr parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

