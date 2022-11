La Fabrique de Noël Marseille 6e Arrondissement, 3 décembre 2022, Marseille 6e Arrondissement.

La Fabrique de Noël

2022-12-03 – 2022-12-04

Pour participer à un Noël plus responsable, où l’on remet du sens dans les cadeaux que nous allons offrir, où l’on partage un moment et où l’on passe du temps avec ses proches, les makers de Make it et créateurs marseillais proposent de faire opérer la Magie de Noël différemment en invitant le public à créer ses propres cadeaux !



Tous les ateliers sont en continu. Pour certains ateliers des créneaux de réservation seront possibles (à suivre sur l’événement).

L’entre est libre et les tarifs des ateliers :sont pour toutes les bourses.



Maroquinerie créative : bananes et blagues à tabac en cuir de récupération, avec Va.De.Nuevo



Mes accessoires pop ! personnalisation de trousses et broches avec Mon Petit Cartable



Création de luminaire, création d’une lampe DIY en matériaux de récupération avec Uplightdown



Ma déco bois et monotype, impression monotype sur bois avec JJJ création



Atelier de fabrication de cosmétiques, produits naturels et zéro déchets en DIY avec Les Flamants Verts



Déco graphique, création et customisation de lampe, lanterne et/ou de décorations en upcycling avec Kontrast Design



Ateliers floraux, décoration et accessoires en fleurs sechées avec Améline Atelier Floral



Paniers personnalisés, personnalisation de panier au tricotin avec Atelier Création Giujo



Création de tampons et papèterie, impression de tableau ou de cartes postales avec A.L Siat



La petite fabrique de carnets, dimanche

Reliure traditionnelle de carnet en papier avec Sara Hug, L’atelier Papier.

Pour sa 5e édition, la Fabrique de Noël, organisée par Make it Marseille, revient avec une volonté :créer la magie de Noël autrement.

