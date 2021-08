La fabrique de l’art : utilisation des données matérielles en histoire de l’art Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,salle Walter Benjamin, 14 septembre 2021, Paris.

Ce séminaire de recherche fera dialoguer historiens de l’art, scientifiques de la conservation et conservateurs-restaurateurs autour de la manière dont les matériaux sont mis en oeuvre pour obtenir un effet visuel, dans les peintures, les enluminures, les sculptures et autres objets d’art polychromés. Il s’agira d’intégrer pleinement l’étude des matériaux, de la couleur mais aussi ceux qui y participent indirectement comme les liants et les vernis, et de leur mise en oeuvre en regard des diverses problématiques d’histoire de l’art et des techniques, dans une perspective interdisciplinaire : création, transformation, réseaux, transferts techniques et artistiques, etc. Nous souhaitons aborder particulièrement la manière dont les données matérielles relatives aux œuvres d’art et à leur technique sont mises à la disposition des chercheurs pour leur permettre d’en tirer des connaissances nouvelles sur les pratiques artistiques (tout en respectant les principes d’interopérabilité FAIR). L’enjeu du séminaire est de montrer qu’il est possible de croiser des données très hétérogènes pour faciliter de nouvelles interprétations et renouveler les pratiques en histoire de l’art et des techniques. Il s’agira ainsi de dépasser l’approche positiviste souvent associée aux données de sciences expérimentales pour montrer comment elles peuvent devenir des sources au même titre que les autres données produites par et pour les sciences humaines. Ce séminaire de recherche accompagne la réalisation de deux programmes, portés l’un par l’Institut national d’histoire de l’art, « Fabrique matérielle du visuel : panneaux peints en Méditerranée, XIIIe-XVIe siècle », et l’autre par la Bibliothèque nationale de France, « La couleur : artefacts, matière et cognition ». **Comité scientifique** Claire Bosc-Tiessé (INHA), Charlotte Denoël (BnF), Anne-Solenn Le Hô (C2RMF), Sigrid Mirabaud (INHA), Delphine Morana-Burlot (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Sylvie Neven (BnF), Laurianne Robinet (Centre de recherche sur la conservation) **Programme de recherche** « Fabrique matérielle du visuel : panneaux peints en Méditerranée, XIIIe-XVIe siècle » (domaine Histoire de l’art du XIVe au XIXe siècle) **_______** **14 SEPTEMBRE – 14h-17h** INHA, galerie Colbert, salle Walter Benjamin **Les programmes de recherche « La couleur : artefacts, matière et cognition » et « Fabrique matérielle du visuel : panneaux peints en Méditerranée, XIIIe-XVIe siècle »** Cette première séance introduira le séminaire en présentant les projets qu’il accompagne. Le projet « La couleur : artefacts, matière et cognition », financé par le plan quadriennal de la recherche à la BnF, vise à élaborer une base destinée à collecter et rendre interopérables les données d’analyse sur les matériaux de la couleur produites par les laboratoires de recherche à partir des œuvres d’art. Prenant naissance dans l’étude des processus de création des icônes éthiopiennes, le projet « Fabrique matérielle du visuel : panneaux peints en Méditerranée, XIIIe-XVIe siècle » se propose de travailler sur les transferts de techniques et de matériaux à l’œuvre en Méditerranée afin d’en comprendre les modalités et de mettre au jour les liens entre les différentes traditions de création de panneaux peints. **Intervenantes** Charlotte Denoël (BnF), Sigrid Mirabaud (INHA) avec la modération de Claire Bosc-Tiessé (INHA) _______ **12 OCTOBRE – 14h-17h** INHA, galerie Colbert, salle Walter Benjamin **Que peuvent nous apprendre les carnations sur le signifié ?** Le projet de recherche _Complexion and significance_ (2014-2017) a examiné des peintures sur panneau de l’Antiquité et du Moyen Âge en se concentrant sur l’exécution des carnations. Beaucoup de ces peintures, en particulier les icônes du monastère de Sainte-Catherine du Sinaï, n’avaient jamais été analysées. Les résultats du projet seront présentés, en se focalisant sur les questions suivantes : quelles techniques de peinture ont été choisies afin d’obtenir certains effets visuels en fonction des époques ? Comment les connaissances traditionnelles de l’Antiquité ont-elles été adaptées ? Existe-t-il une corrélation entre la technique et la fonction ou l’emplacement d’origine d’une peinture ? Comment les changements sociaux et idéologiques se reflètent-ils dans le choix des techniques ? _La séance se déroulera en anglais._ **Intervenantes** Esther Wipfler (Institut central d’histoire de l’art, Munich) avec la modération de Delphine Burlot (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) _______ **16 NOVEMBRE – 14h-17h** INHA, galerie Colbert, salle Walter Benjamin **Documenter le patrimoine** Les récents développements en humanités numériques ont donné la possibilité de collecter, d’accéder, de parcourir et d’examiner diverses informations sur une œuvre d’art. La présentation introduira le rôle du web sémantique et des ontologies formelles dans l’intégration de données et d’informations hétérogènes sur une œuvre d’art, démontrant les possibilités ouvertes par l’utilisation d’une couche sémantique interdisciplinaire intégrative pour la documentation du patrimoine visuel. En utilisant des exemples de projets existants, nous verrons comment une œuvre d’art peut devenir un réseau de connaissances, intégrant des éléments figuratifs, l’histoire, les influences, la production, la circulation ainsi que les utilisations et références documentées. _La séance se déroulera en anglais._ **Intervenants** Nicola Carboni (université de Genève) avec la modération de Federico Nurra (INHA) _______ **14 DÉCEMBRE – 14h-17h** INHA, galerie Colbert, salle Walter Benjamin **Le projet Miniare** Le projet Miniare de l’université de Cambridge a entrepris l’analyse non invasive de manuscrits enluminés occidentaux, égyptiens, byzantins, slaves, arméniens, persans, moghols, ottomans, sanskrits et tibétains (1350 av. J.-C. – XIXe siècle apr. J.-C.) et d’une sélection de documents imprimés anciens. Les résultats scientifiques ont alimenté des études sur les environnements artistiques, culturels, politiques, sociaux et économiques dans lesquels les manuscrits ont été créés, en tenant compte des routes commerciales, de la mobilité sociale et internationale et des développements intellectuels et technologiques. Le projet a récemment été élargi à d’autres supports, tels que des miniatures peintes, ce qui a permis de comparer les pratiques et mettre en évidence les connexions entre ces différents médias. **Intervenante** Paola Ricciardi (projet Miniare – musée Fitzwilliam, Cambridge – université de Cambridge)

