Représentation théâtrale : »Les farces de la Foire du Lendit » Samedi 16 septembre, 16h00 La fabrique de la ville Entrée libre (sous réserve des condition météorologiques)

A la manière des farces du Moyen Age, un spectacle humoristique sur le thème de la Foire du Lendit, écrit et interprété par les enfants de l’atelier ArchéoMathéâtre, co-dirigé par l’Unité d’archéologie et la Compagnie Terraquée, vous sera proposé à la Fabrique de la ville.

Et tout au long de l’après-midi sera présentée l’exposition « Archéo fantaisistes » : découverte ludique et imaginative de l’archéologie à travers le détournement d’objets. Par les jeunes de l’atelier ArchéoMathéâtre..

La fabrique de la ville a été inaugurée au cœur de Saint-Denis en 2011, à deux pas de la basilique et jouxtant l'office du tourisme. Élevant son chapeau semblable à un champignon et accompagnée d'un chantier de fouilles archéologiques, elle a créé la surprise. Un véritable îlot urbain, en résonance avec celui de la basilique. Des lieux chargés d'histoire qui laissent entrevoir à la population dionysienne les origines de cette terre qu'ils foulent tous les jours. Une expérience unique à vivre, en se plongeant dans l'histoire de cette ville connue mais qui cache encore bien des secrets. Le public a pu prendre connaissance depuis 2009 du chantier archéologique aux pieds de la Fabrique et des nombreux vestiges découverts, tels des cuves de lavandière ou encore les restes d'un artisanat autour des peaux d'animaux. Après son extension en 2015, la fouille s'est agrandie et s'est achevée au cours de l'été 2017.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:45:00+02:00

©CieTerraquée