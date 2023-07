Arche’olympiades La fabrique de la ville Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis.

Arche’olympiades Samedi 16 septembre, 14h00 La fabrique de la ville Entrée libre (sous réserve des conditions météorologiques)

Par équipe, venez relever les différents défis qui vous attendent sur l’esplanade de la Fabrique de la ville ainsi que dans la Maison-Échafaudage:

– La rose en kit : reconstitution sous forme de puzzle de la rose nord de la Basilique de Saint-Denis.

– La corde à 13 nœuds et tracé de rosace : mettez vous dans la peau d’un architecte du Moyen ge et réalisez des rosaces à l’aide de cordes à 13 nœuds.

– Les sons du passé : quels étaient les métiers des bâtisseurs du Moyen Age ? Tentez de les identifier à travers des enregistrements sonores .

– Les matériaux de construction : tel un archéologue, apprenez à étudier la façade de la maison échafaudage pour reconnaître les différents matériaux utilisés pour sa construction.

– Le rallye photo express : explorez la maison-échafaudage pour retrouver les lieux illustrés sur des photographies.

– La tour belvédère : grimpez au sommet de l’échafaudage et tentez de reconnaître les différents monuments visibles ( certains sont très célèbres ! ).

Une épreuve ultime vous attend à la fin de la journée…Prêt.e.s à relever nos défis ?

La fabrique de la ville 4 rue du Cygne 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 83 72 23 20 http://www.saint-denis-culture.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 55 87 08 70 »}] La Fabrique de la ville a été inaugurée au cœur de Saint-Denis en 2011, à deux pas de la basilique et jouxtant l’office du tourisme. Élevant son chapeau semblable à un champignon et accompagnée d’un chantier de fouilles archéologiques, elle a créé la surprise. Un véritable îlot urbain, en résonance avec celui de la basilique. Des lieux chargés d’histoire qui laissent entrevoir à la population dionysienne les origines de cette terre qu’ils foulent tous les jours. Une expérience unique à vivre, en se plongeant dans l’histoire de cette ville connue mais qui cache encore bien des secrets. Le public a pu prendre connaissance depuis 2009 du chantier archéologique aux pieds de la Fabrique et des nombreux vestiges découverts, tels des cuves de lavandière ou encore les restes d’un artisanat autour des peaux d’animaux. Après son extension en 2015, la fouille s’est agrandie et s’est achevée au cours de l’été 2017. Si vous êtes déjà venus sur l’îlot Cygne, oubliez le paysage que vous connaissiez. N’hésitez pas à le redécouvrir, vous risqueriez d’être surpris… M13 / RER B, RER D / T1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

©UASD-Neyra