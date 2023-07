À la rencontre des tailleurs de pierre La fabrique de la ville Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis.

Suivez la flèche…

L’Association Suivez La Flèche pilote le projet de reconstruction du clocher nord et de la flèche de la basilique cathédrale Saint-Denis. Ce chantier d’envergure rendra sa silhouette d’origine à la façade de la basilique, berceau européen de l’architecture gothique.

… Quelle flèche ?

La basilique Saint-Denis attend de retrouver sa flèche depuis plus de 170 ans ! Pendant sept siècles, le clocher nord et la flèche de Saint-Denis ont été de puissants repères visuels en Ile-de-France. Achevée à la fin du XIIe siècle, la flèche se dressait fièrement à 90 mètres de hauteur, rivalisant avec les tours de Notre-Dame. Fragilisée par la foudre et un violent ouragan, elle a dû être démontée pierre par pierre en 1846, dans l’attente de sa reconstruction.

Un chantier pas comme les autres !

Des savoir-faire des bâtisseurs de cathédrales aux dispositifs numériques de demain, les travaux de la flèche seront une occasion unique de partages avec le public. Dans la lignée de leurs ancêtres, maîtres bâtisseurs et artisans œuvreront sous vos yeux, au pied de la basilique. Tel un conservatoire des savoir-faire ouvert sur l’avenir, ce chantier visitable sera une passerelle entre la matière, l’esprit, la main et l’immersion virtuelle.

Journées européennes du Patrimoine

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, venez à la rencontre des tailleurs de pierre de la flèche de Saint-Denis ! Nous serons le samedi après-midi au sein de la Fabrique de la Ville, pour vous initier aux gestes, millénaires, de la taille de pierre.

La fabrique de la ville 4 rue du Cygne 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France La Fabrique de la ville a été inaugurée au cœur de Saint-Denis en 2011, à deux pas de la basilique et jouxtant l'office du tourisme. Élevant son chapeau semblable à un champignon et accompagnée d'un chantier de fouilles archéologiques, elle a créé la surprise. Un véritable îlot urbain, en résonance avec celui de la basilique. Des lieux chargés d'histoire qui laissent entrevoir à la population dionysienne les origines de cette terre qu'ils foulent tous les jours. Une expérience unique à vivre, en se plongeant dans l'histoire de cette ville connue mais qui cache encore bien des secrets. Le public a pu prendre connaissance depuis 2009 du chantier archéologique aux pieds de la Fabrique et des nombreux vestiges découverts, tels des cuves de lavandière ou encore les restes d'un artisanat autour des peaux d'animaux. Après son extension en 2015, la fouille s'est agrandie et s'est achevée au cours de l'été 2017.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

