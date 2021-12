Cambremer Grange aux Dîmes Calvados, Cambremer ” La Fabrique de la Paix ” Grange aux Dîmes Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

Cambremer

” La Fabrique de la Paix ” Grange aux Dîmes, 24 décembre 2021, Cambremer. ” La Fabrique de la Paix ”

du vendredi 24 décembre au lundi 10 janvier 2022 à Grange aux Dîmes

**Exposition interactive sur la paix, les conflits, les préjugés et la diversité.** ———————————————————————————– ? Du lundi 24 janvier au vendredi 11 février 2022, l’exposition « La Fabrique de la Paix » sera installée dans le Calvados. A la grange aux dîmes 3 Rue du Chanoine Lanier, 14340 Cambremer Inscrivez-vous ! Toutes les infos sont sur le lien suivant : [[https://laliguenormandie.org/exposition-la-fabrique-de-la-paix-a-cambremer/](https://laliguenormandie.org/exposition-la-fabrique-de-la-paix-a-cambremer/)](https://laliguenormandie.org/exposition-la-fabrique-de-la-paix-a-cambremer/) ℹ️ Pour tous renseignements, contacter : Mme. Valérie GUILLEMETTE [enfance.cambremer@laliguenormandie.org](mailto:enfance.cambremer@laliguenormandie.org) T : 07.77.93.35.69 Exposition interactive Grange aux Dîmes Rue du Chanoine Lanier, Cambremer Cambremer Cambremer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-24T09:00:00 2021-12-24T17:00:00;2021-12-25T09:00:00 2021-12-25T17:00:00;2021-12-26T09:00:00 2021-12-26T17:00:00;2021-12-27T09:00:00 2021-12-27T17:00:00;2021-12-28T09:00:00 2021-12-28T17:00:00;2021-12-29T09:00:00 2021-12-29T17:00:00;2021-12-30T09:00:00 2021-12-30T17:00:00;2021-12-31T09:00:00 2021-12-31T17:00:00;2022-01-01T09:00:00 2022-01-01T17:00:00;2022-01-02T09:00:00 2022-01-02T17:00:00;2022-01-03T09:00:00 2022-01-03T17:00:00;2022-01-04T09:00:00 2022-01-04T17:00:00;2022-01-05T09:00:00 2022-01-05T17:00:00;2022-01-06T09:00:00 2022-01-06T17:00:00;2022-01-07T09:00:00 2022-01-07T17:00:00;2022-01-08T09:00:00 2022-01-08T17:00:00;2022-01-09T09:00:00 2022-01-09T17:00:00;2022-01-10T09:00:00 2022-01-10T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Cambremer Autres Lieu Grange aux Dîmes Adresse Rue du Chanoine Lanier, Cambremer Ville Cambremer lieuville Grange aux Dîmes Cambremer