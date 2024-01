Les Jeudis de La Fabrique : Soirée spéciale IA ! La Fabrique Albon, jeudi 18 janvier 2024.

Les Jeudis de La Fabrique : Soirée spéciale IA ! Création de textes et d’images par intelligence artificielle Jeudi 18 janvier, 18h30 La Fabrique Entrée libre sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T18:30:00+01:00 – 2024-01-18T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-18T18:30:00+01:00 – 2024-01-18T20:00:00+01:00

*Un atelier organisé par La Fabrique – Espace Entreprise de Porte de DrômArdèche*

Depuis un an et l’utilisation possible de ChatGPT par le grand public, l’intelligence artificielle parait être partout et en permanence.

Mais qu’en est-il de l’utilisation de ces outils pour vous aider dans votre quotidien professionnel ?

Nous vous proposons de faire un point sur ce thème qui vous aidera à comprendre leurs modes de fonctionnement et vous donnera des exemples d’outils utilisables par chacun.

Un atelier gratuit, ouvert à tous, sur inscription !

La Fabrique Espace entreprises Porte de DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de la Thine. 26140 ALBON Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-jeudis-de-la-fabrique-soiree-speciale-intelligence-artificielle-784949032687 »}]

IA AI