Boostez votre utilisation de LinkedIn !

Drôme

Entrée libre sur inscription.

Perfectionnez votre profil sur ce réseau social professionnel La Fabrique Espace entreprises Porte de DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de la Thine. 26140 ALBON Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Linkedin a aujourd’hui autant d’utilisateurs français que… Instagram !

Vous êtes sans doute parmi ces 25 millions de français à avoir créé un profil sur cet immense réseau social professionnel.

Nous vous proposons de découvrir un peu mieux ce réseau BtoB en partageant des bonnes pratiques pour optimiser son profil, développer son réseau et publier du contenu.

2023-01-19T18:30:00+01:00

2023-01-19T20:00:00+01:00

