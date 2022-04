La fabrique à sérigraphie Musée régional d’art contemporain Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan

La fabrique à sérigraphie Musée régional d’art contemporain, 14 mai 2022, Sérignan. La fabrique à sérigraphie

Musée régional d’art contemporain, le samedi 14 mai à 18:00

Envie de découvrir l’univers passionnant de la sérigraphie et de personnaliser un tote-bag en lien avec l’exposition sur le plateau de tournage, objets à suppléments d’âme et tir à l’arlequin de Valérie du Chéné et Régis Pinault ?

Entrée libre

Atelier sérigraphie ouvert avec l’atelier Brise Lames en accès libre Musée régional d’art contemporain 146 avenue de la Plage, 34410 Sérignan Sérignan Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T21:00:00

