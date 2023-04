Evasion au coeur du Jura La Fabrique à séjours, 6 août 2023, Longevilles-Mont-d'Or.

Le séjour se déroule dans la satation des Longevilles dans le Jura. Les enfants sont hébergés au sein d’un gite , géré par la » Fabrique à séjours »

Ce séjour est à destination des jeunes , qui ont des difficultés scolaires , et qui pour certains, les différentes périodes de scolarité en distanciel ont laissé place à une aggravation de conflits familiaux. Néanmoins, pour maintenir une mixité dans le groupe , ce séjour s’adresse à tout jeune souhaitant vivre une expérience collective , retrouver un rythme de vie, une mobilité dans un environnement naturel .

Le projet » Evasion au coeur du Jura », qui s’inscrit dans le cadre du dispositif » Vacances apprenantes du gouvernement », a pour vocation de développer une offre de séjour de vacances de proximité alliant activités de loisirs , sportives, culturelles, et mobilisation des apprentissages scolaires. Il s’agit de favoriser le départ en vacances et de promouvoir les notions de mobilité, de vivre-ensemble et de continuité éducative. Compte tenu du contexte lié à la crise sanitaire du COVID 19, ce projet répond à des besoins sociaux du jeune : revenir à un sentiment de liberté, de pouvoir s’évader, s’exprimer, être ensemble et partager. Il répond au besoin de continuité éducative pour les enfants dont la scolarité aura été perturbée par la période de confinement , et à celui de retrouver le sens du collectif tant en mileu scolaire qu’en milieu familial .

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe en charge de ce projet tâchera de :

– créer du lien entre parents, enfants, partenaires et acteurs du territoire

– renforcer la confiance en soi, restaurer l’estime de soi

– favoriser l’intégration de l’individu au sein d’un groupe

– favoriser un apprentissage ludique dans un nouveau cadre de vie

– faire bénéficier les enfants d’une hygièene de vie compatible avec les apprentissages ( rythmes de sommeil, repas régulier, hygièene corporelle, éloignement des écrans).

