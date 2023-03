Concert avec Scott Taylor La Fabrique à paroles Paimpol Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-03-25 – 2023-03-25

Côtes dArmor . Scott Taylor, « un américain à Paris », est multi-instrumentiste, accordéon, concertina, trompette, flûtes, kalimba. Il collabore avec les Têtes raides (4 ans–2 albums), Les Barking dogs, Adjabel, Loop, Lojo, l’Atelier grand délire, David Lafore, John Greaves, Sages comme des sauvages etc. En 2019, il accompagnait Yolande Moreau et Christian Olivier sur une tournée autour de l’œuvre de Prévert. +33 7 60 85 73 40 La Fabrique à paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol

