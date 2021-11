Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre La Fabrique à Mots EN LIGNE Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Pendant le confinement, Caroline anime ses ateliers en ligne, par mail ou sms. Inscrivez-vous auprès de la médiathèque par mail ou téléphone et nous ferons le relai avec elle !

Gratuit, sur inscription, réservé aux abonnés du réseau des médiathèques de Nevers Agglomération

Caroline Deby propose des ateliers d’écriture créative pour les jeunes ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

2020-10-31T14:30:00 2020-10-31T16:30:00

