Viens t’initier à l’écriture créative avec Caroline : à travers des exercices, elle t’apprendra à libérer ton imaginaire et découvrir ton style d’écriture ! Pour tous les romanciers, poètes et écrivains en herbe ! De 12 à 18 ans. **ATTENTION :** Le **pass vaccinal** est en vigueur à la Médiathèque ! Merci de vous munir de votre attestation de vaccination.

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Caroline Deby, biographe, propose des ateliers d’écriture pour les jeunes de 12 à 18 ans. Tous à vos stylos ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

2022-05-07T14:30:00 2022-05-07T16:30:00

