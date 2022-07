LA FABRIQUE À LAMPION La Flèche La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

Sarthe

LA FABRIQUE À LAMPION La Flèche, 13 juillet 2022, La Flèche. LA FABRIQUE À LAMPION

Allée des Pouliers La Flèche Sarthe

2022-07-13 – 2022-07-13 La Flèche

Sarthe RDV à partir de 17h Venez confectionner votre lampion en papier pour le feu d’artifice en vous inspirant de l’architecture de la ville de La Flèche. Effet garanti ! Infos pratiques :

Gratuit. Activité pour les enfants. Les adultes accompagnés d’un enfant peuvent faire l’activité ! RDV : à la base de loisirs du lac de la Monnerie – côté plage. RDV à partir de 17h Venez confectionner votre lampion en papier pour le feu d’artifice en vous inspirant de l’architecture de la ville de La Flèche. Effet garanti ! Infos pratiques :

Gratuit. Activité pour les enfants. Les adultes accompagnés d’un enfant peuvent faire l’activité ! RDV : à la base de loisirs du lac de la Monnerie – côté plage. La Flèche

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: La Flèche, Sarthe Autres Lieu La Flèche Adresse Allée des Pouliers La Flèche Sarthe Ville La Flèche lieuville La Flèche Departement Sarthe

La Flèche La Flèche Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-fleche/

LA FABRIQUE À LAMPION La Flèche 2022-07-13 was last modified: by LA FABRIQUE À LAMPION La Flèche La Flèche 13 juillet 2022 Allée des Pouliers La Flèche Sarthe

La Flèche Sarthe