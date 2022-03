La Fabrique à croquer La Fabrique des Savoirs Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

La Fabrique à croquer

La Fabrique des Savoirs, le samedi 14 mai à 19:30

La Fabrique des Savoirs, le samedi 14 mai à 19:30

Découvrez les collections du musées en échangeant avec nos médiatrices, et partagez votre objet coup de coeur en participant à une fresque collaborative dessinée ! Découvrez les collections du musées en échangeant avec nos médiatrices, et partagez votre objet coup de coeur en participant à une fresque collaborative dessinée ! La Fabrique des Savoirs 7 cours Gambetta, 76500 Elbeuf Elbeuf Seine-Maritime

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T21:30:00

