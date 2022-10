La Fabrique à Concert – Sélène Saint-Aimé Quartet Saint-Malo, 15 avril 2023, Saint-Malo.

La Fabrique à Concert – Sélène Saint-Aimé Quartet

2023-04-15 20:00:00 – 2023-04-15

La Fabrique présente : Sélène Saint-Aimé Quartet

Sélène Saint-Aimé Contrebasse, chant – Sonny Troupé, Batterie – Irving Acao, Saxophone ténor – Hermon Mehari, Trompette

Sélène Saint-Aimé est LA révélation de la scène française. Auréolée d’une Victoire du jazz en 2021, son premier album, “Mare Undarum,” a soufflé tout le monde : public, journalistes, musiciens.

Sélène Saint-Aimé est une contrebassiste, chanteuse et compositrice française d’origine caribéenne et africaine.

Elle a fait ses classes à New-York auprès de musiciens de renommée internationale comme Steve Coleman, Lonnie Plaxico, Ron Carter…

Son identité musicale se développe au travers de voyages et rencontres.

Son deuxième album, « Potomitan », composé aux Antilles pendant les confinements et sorti en mars 2022, est déjà très apprécié par la presse internationale. Elle y mêle les langues et sonorités de ses origines (swahlili, bèlè martiniquais, tambour ka guadeloupéen…) tout en laissant grandes ouvertes les vannes de l’improvisation.

Potomitan ressemble à une cérémonie où fusionnent l’esprit jazz et l’héritage caribéen de Sélène Saint-Aimé.

Billetteries à St Malo :

Théâtre de l’Hermine, place Bouvet

Guichet Culture, La Grande Passerelle, rue Nicolas Bouvier

Concert organisé par la Fabrique à Concert en partenariat avec les Théâtres de Saint-Malo et grâce au soutien de la Ville de Saint-Malo

lafabriquestmalo@gmail.com http://www.lafabriqueaconcert.com/

