La Fabrique à Concert – Paul Lay Trio / Bach’s groove

La Fabrique à Concert – Paul Lay Trio / Bach’s groove, 10 décembre 2022, . La Fabrique à Concert – Paul Lay Trio / Bach’s groove



2022-12-10 – 2022-12-10 La Fabrique présente : Paul Lay Trio / Bach’s groove Avec Paul Lay, piano – Matyas Szandaï, contrebasse – Donald Kontomanou, batterie Bach’s groove est un hommage vibrant au père de la musique, dont l’écriture considérée comme la plus rythmique de toutes, a inspiré nombre de musiciens de jazz. Revisitant des œuvres familières du maître — des Préludes et Fugues, deux chorals lumineux dont Jésus, Que ma joie demeure, le musicien compose une partition inédite, qui intègre l’étonnante Bach Suite d’Oscar Peterson, rarement donnée en concert. Empruntant à la justesse et à la sensibilité d’un Miles Davis (clin d’œil à Bag’s groove), Paul Lay fabrique des atmosphères, tout en couleurs et en contrastes, avec un sens inné du swing et du groove qui le caractérisent si bien. Billetteries à St Malo :

Théâtre de l’Hermine, place Bouvet

Guichet Culture, La Grande Passerelle, rue Nicolas Bouvier Concert organisé par la Fabrique à Concert en partenariat avec les Théâtres de Saint-Malo et grâce au soutien de la Ville de Saint-Malo dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville