La Fabrique à Concert – David Enhco / Family Tree, 18 février 2023, .

La Fabrique à Concert – David Enhco / Family Tree



2023-02-18 20:00:00 – 2023-02-18

La Fabrique présente : David Enhco / Family Tree

Avec

David Enhco Quartet : David Enhco, trompette – Thomas Enhco, piano – Florent Nisse, contrebasse – Gautier Garrigue, batterie

Quatuor Voce : Cécile Roubin, violon – Sarah Dayan, violon – Guillaume Becker, alto – Lydia Shelley, violoncelle

La musique classique et le jazz ont atteint leurs plus hauts sommets à travers une formation parfaite : le quatuor. Quatuor à cordes pour l’une, quartet avec trompette (ou saxophone), piano, contrebasse et batterie pour l’autre. Oser la réunion de ces deux pôles, voilà le pari de David Enhco avec sa nouvelle création Family Tree. Il choisit d’allier son quartet de jazz à l’un des meilleurs quatuors à cordes français d’aujourd’hui, le Quatuor Voce.

En confiant à son frère Thomas Enhco les arrangements de standards de jazz (John Lewis), de la pop (Elliott Smith), de la musique classique du XXe siècle (Francis Poulenc), du baroque (Claudio Monteverdi) et d’œuvres nouvelles (Thomas et David Enhco, Florent Nisse), c’est un véritable kaléidoscope d’influences, de formes, de rythmes et de couleurs dans lequel il nous invite.

La précision et les textures du Quatuor Voce, la puissance de la fameuse paire rythmique Gautier Garrigue (batterie) et Florent Nisse (contrebasse), la finesse de l’écriture et l’élégance du jeu de piano de Thomas Enhco, le son de trompette inimitable et la poésie de David Enhco, évoquent les plus belles réussites de mélanges de classique et de jazz, de musique écrite et improvisée dans l’histoire de la musique : Claus Ogermann avec Michael Brecker ou Bill Evans, Henri Mancini, Stan Getz et Eddie Sauter…

Billetteries à St Malo :

Théâtre de l’Hermine, place Bouvet

Guichet Culture, La Grande Passerelle, rue Nicolas Bouvier

Concert organisé par la Fabrique à Concert en partenariat avec les Théâtres de Saint-Malo et grâce au soutien de la Ville de Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-10-03 par