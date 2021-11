« La Fabrique à Bonbons » Saint-Céré, 19 décembre 2021, Saint-Céré.

« La Fabrique à Bonbons » Saint-Céré

2021-12-19 – 2021-12-24

Saint-Céré Lot

Dimanche 19 à partir de 11h et au fil de la journée : un goût de bonbons acidulés déambulera dans les rues de Saint-Céré, spectacle qui pique, musique qui pétille et danse à la fraise ! A 18h bal participatif gourmand avec concert de DJ Set. Soupe au fromage, vin chaud et buvette sur la Place de l’église.

Mercredi 22 de 15h à 18h : « La Marshmallow Boum », boum pour petits et grands, au coeur de la rue de la République. Animations gourmandes, flashmob, jeux et surprises acidulées.

Jeudi 23 et vendredi 24 de 15h à 18h : la fabrique à bonbons se baladera au coeur de la ville pour pousser la chansonnette à bord de son « karaoké live ambulant et pétillant » pour partager danse, déguster de savoureux bonbons, vous émerveiller devant sa parade sucrée ou tourner « La Roue des Friandises » avec 1000€ en bons d’achat à gagner dans les commerces de la ville.

Créée par l’association Evidanse/Cie Rouge à Rêves.

+33 5 65 10 01 10

fêteNoël

Saint-Céré

dernière mise à jour : 2021-11-23 par