La Fabrik : le p’tit bal des chaussettes La FabriK Saint-Pardoux-Soutiers, 20 janvier 2024, Saint-Pardoux-Soutiers.

Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

Tu ne connais pas le bal des chaussettes ? Alors c’est simple… tu te ramènes avec ton billet et ta plus belle paire de chaussettes à la FabriK le 20 JANVIER de 20h30 à 00h30.

Cette année se sera folk, et ce sera doux, tout doux…

Alors sors tes aiguilles et ta plus belle laine pour préparer tes chaussettes… de la chaussette qui scottishe, qui mazurke, mais pas que…avec Gérard Godon Solo, les manques pas d’air.

Buvette et restauration sucrée

Tarif unique : 12€

Réservation HelloAsso, infos au 06 72 59 68 59

La billetterie du BAL DES CHAUSSETTES 2 est ouverte.

https://www.helloasso.com.

Tu ne connais pas le bal des chaussettes ? Alors c’est simple… tu te ramènes avec ton billet et ta plus belle paire de chaussettes à la FabriK le 20 JANVIER de 20h30 à 00h30.

Cette année se sera folk, et ce sera doux, tout doux…

Alors sors tes aiguilles et ta plus belle laine pour préparer tes chaussettes… de la chaussette qui scottishe, qui mazurke, mais pas que…avec Gérard Godon Solo, les manques pas d’air.

Buvette et restauration sucrée

Tarif unique : 12€

Réservation HelloAsso, infos au 06 72 59 68 59

La billetterie du BAL DES CHAUSSETTES 2 est ouverte.

https://www.helloasso.com

Tu ne connais pas le bal des chaussettes ? Alors c’est simple… tu te ramènes avec ton billet et ta plus belle paire de chaussettes à la FabriK le 20 JANVIER de 20h30 à 00h30.

Cette année se sera folk, et ce sera doux, tout doux…

Alors sors tes aiguilles et ta plus belle laine pour préparer tes chaussettes… de la chaussette qui scottishe, qui mazurke, mais pas que…avec Gérard Godon Solo, les manques pas d’air.

Buvette et restauration sucrée

Tarif unique : 12€

Réservation HelloAsso, infos au 06 72 59 68 59

La billetterie du BAL DES CHAUSSETTES 2 est ouverte.

https://www.helloasso.com

EUR.

La FabriK

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par CC Val de Gâtine