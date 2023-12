La Fabrik : l’art du fil La FabriK Saint-Pardoux-Soutiers, 4 janvier 2024, Saint-Pardoux-Soutiers.

Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 18:00:00

fin : 2024-01-04

Echanges de savoir-faire autour du crochet et du tricot.

Débutant ou expert, emmène ton matériel, fils aiguilles et compagnies!

Renseignements auprès de Dany : 06 23 35 49 77

Chaque 1er jeudi du mois de 18h à 20h30.

Gratuit

Adhésion à l’asso : 5€.

La FabriK

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par CC Val de Gâtine