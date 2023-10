Concert CARTOON MACHINE + Les Voisins d’Maurice La fabrik Saint-Pardoux-Soutiers, 28 octobre 2023, Saint-Pardoux-Soutiers.

Saint-Pardoux-Soutiers,Deux-Sèvres

Samedi 28 Octobre Ouverture du site 19h

Soirée concert : Les Voisins d’Maurice – Rock punk festif – Groupe local CARTOON MACHINE – Quatuor déjanté, ils reprennent les grands classiques de nos dessins animés favoris en rock, punk, reggae et métal !

Pour les petits et les grands !

Bar et restauration sur place

Contact@lesfabrigands.fr

Adresse : LA FABRIK 15 rue des 4 mares 79310 Saint- Pardoux

Tarif : 10€

Mode de paiement : Cartes de paiement , Chèques bancaire et postaux , Espèces , Gatinelle.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

La fabrik

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Saturday, October 28 Site opening 7pm

Concert evening: Les Voisins d’Maurice – Festive rock punk – Local band CARTOON MACHINE – A crazy quartet, they cover our favorite cartoon classics in rock, punk, reggae and metal!

For young and old alike!

Bar and catering on site

Contact@lesfabrigands.fr

Address: LA FABRIK 15 rue des 4 mares 79310 Saint- Pardoux

Price: 10?

Method of payment: Credit cards , Bank and postal cheques , Cash , Gatinelle

Sábado 28 de octubre Apertura 19.00 h

Noche de conciertos: Les Voisins d’Maurice – Rock punk festivo – Grupo local CARTOON MACHINE – ¡Un cuarteto de locos que versionan nuestros clásicos favoritos de los dibujos animados en clave de rock, punk, reggae y metal!

Para grandes y pequeños

Bar y catering in situ

Contact@lesfabrigands.fr

Dirección: LA FABRIK 15 rue des 4 mares 79310 Saint- Pardoux

Precio: 10?

Forma de pago: Tarjetas de crédito , Cheques bancarios y postales , En efectivo , Gatinelle

Samstag, 28. Oktober Öffnung des Geländes 19h

Konzertabend: Les Voisins d’Maurice – Festlicher Rock-Punk – Lokale Gruppe CARTOON MACHINE – Verrücktes Quartett, sie nehmen die großen Klassiker unserer Lieblings-Zeichentrickfilme in Rock, Punk, Reggae und Metal wieder auf!

Für die Kleinen und die Großen!

Bar und Verpflegung vor Ort

Contact@lesfabrigands.fr

Adresse: LA FABRIK 15 rue des 4 mares 79310 Saint- Pardoux

Eintrittspreis : 10?

Zahlungsmethode : Zahlungskarten , Bank- und Postschecks , Bargeld , Gatinelle

Mise à jour le 2023-10-03 par CC Val de Gâtine