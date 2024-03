La Fabrik Initiation à la soudure et à l’utilisation des machines à bois Saint-Pardoux-Soutiers, samedi 16 mars 2024.

De 9h30 à 13h et de 14h à 17h initiation à la soudure Equipements et matériels fournis. Accueil, café dés 9h.

Dans l’atelier métal. 120€ par personne.

Réservation contact@lesfabrigands.fr ou auprès de Yohann au 06 59 08 60 04 ou Julien, créateurs d’objets usuels et de décoration en fer.

De 9h30 à 13h initiation à l’utilisation des machines à bois Equipements fournis. Accueil, café dés 9h.

Dans l’atelier bois. 80€ par personne.

Réservation contact@lesfabrigands.fr ou auprès de Anthony au 07 56 97 53 62

Adresse 15 rue des 4 Mares Château-Bourdin 79310 St-Pardoux-Soutiers 120 120 EUR.

Début : 2024-03-16 09:00:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

15 rue des 4 Mares Château-Bourdin

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lesfabrigands.fr

