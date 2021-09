La Fab’rik, Fabert du lycée impérial au lycée 4.0. Hôtel de Région – ancienne Abbaye Saint-Clément, 18 septembre 2021, Metz.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de Région – ancienne Abbaye Saint-Clément

### La Fab’rik, le lycée Fabert du lycée impérial au lycée 4.0 Fondé en 1804 avec la création des premiers lycées par Napoléon Bonaparte dans le but de « fabriquer » l’élite de la Nation, le lycée Fabert de Metz aura traversé les siècles en maintenant sa mission de formation et d’enseignement. Le service des Archives régionales du Grand Est propose au visiteur de découvrir à travers l’exposition La Fab’rik, Fabert du lycée impérial au lycée 4.0 comment le premier lycée de Metz s’est adapté aux évolutions pédagogiques, technologiques et le mode de vie des étudiants au cours des deux derniers siècles. Les fonds d’archives du Grand-Est témoignent des évolutions du lycée depuis les années 1990. Ils sont accompagnés d’objets et de documents tirés des collections du lycée Fabert mais aussi des archives municipales de Metz, des archives départementales de la Moselle, du musée de la Cour d’Or et des médiathèques de Metz : photographies, plans d’architectes, manuels scolaires, matériels pédagogiques, cabinet de curiosités. Des témoignages oraux complètent le parcours pour plonger les visiteurs dans « l’esprit Fabert » à travers les générations qui ont fréquenté le lycée. Hôtel de Région de Metz, hall d’accueil et galerie Foch Du 18 septembre au 8 novembre 2021, du lundi au vendredi de 9h à 17h30 [https://www.grandest.fr/archives/archives-expositions/](https://www.grandest.fr/archives/archives-expositions/) À l’occasion de l’étude monographique du lycée Fabert de Metz, la recherche s’est étendue au quartier Saint-Vincent afin de mieux cerner les interactions entre les différents bâtiments qui s’y sont installés associant fonctions domestique (Hôtel du Passetemps 4e quart du XVe siècle), charitables (hôpital Saint-Georges en 1609, puis orphelinat Sainte-Constance en 1852), religieuses (vestiges de l’abbaye Saint-Vincent, couvent des Ursulines en 1663), militaire (caserne du couvent des ursulines) puis éducative (Lycée Fabert). Une publication présentant le résultat des recherches est en cours de rédaction par le service Inventaire et patrimoines de la Région Grand Est.

Gratuit. Entrée libre.

Hôtel de Région – ancienne Abbaye Saint-Clément 1 place Gabriel Hocquard, 57036 Metz Metz Bellecroix Moselle



