La Fabrik de l’Estey Centre Social et Culturel l’Estey Bègles, mercredi 3 avril 2024.

La Fabrik de l’Estey Ateliers zéro déchet et fait maison pour les parents et les enfants 3 et 10 avril Centre Social et Culturel l’Estey Gratuit Pour tous Sur inscription

Début : 2024-04-03T14:30:00+02:00 – 2024-04-03T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-10T14:30:00+02:00 – 2024-04-10T16:30:00+02:00

La Fabrik de l’Estey vous ouvre ses portes les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30 et vous propose des ateliers fait maison, dans le but de procéder au zéro déchet !

La Fabrik qu’est-ce que c’est ? Ce sont des ateliers pour les parents & les enfants. Un moment d’apprentissage pour tous, ou des techniques de fabrications seront utilisés tout au long de ce temps et facile à reproduire à la maison. Rien ne se perd tout se transforme !

Pour ce mois d’avril :

Mercredi 03 avril Finalisation du carnet à dessins débuté en mars (décoration)

Mercredi 10 avril Semis au jardin de l’Estey

ATELIER GRATUIT SUR INSCRIPTION POUR TOUS

Centre Social et Culturel l'Estey 20 rue Pierre et Marie Curie Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Centre Social et Culturel de l’Estey