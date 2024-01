L’atelier de la Créa – Reprendre, par où commencer ? La Fabrik by MIE – Avant-Poste Roubaix, mardi 23 janvier 2024.

L’atelier de la Créa – Reprendre, par où commencer ? Ateliers création d’entreprise Mardi 23 janvier, 09h30 La Fabrik by MIE – Avant-Poste 03 59 30 66 00;

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-23T09:30:00+01:00 – 2024-01-23T11:30:00+01:00

Fin : 2024-01-23T09:30:00+01:00 – 2024-01-23T11:30:00+01:00

L’Atelier de la Créa

Vous avez le projet de reprendre une entreprise, mais vous ne savez pas par où commencer ?

Ne cherchez pas plus loin ! Rejoignez-nous lors de cet atelier !

Rendez-vous le :

Mardi 23 janvier, de 9h30 à 11h30

Au programme :

Rencontrez d’autres entrepreneurs ambitieux et créez des liens.

Découvrez quels sont les défis et les opportunités sur le marché de la reprise d’entreprise et les aspects cruciaux à considérer avant de plonger dans votre aventure entrepreneuriale.

Fanny DAKICHE vous partagera son expertise sur les étapes d’une reprise d’entreprise.

Obtenez des conseils pratiques et des ressources pour vous aider à élaborer et concrétiser votre projet de reprise. Vous aurez l’occasion de poser vos questions à Fanny DAKICHE.

Que vous soyez novice ou que vous ayez déjà exploré le monde de la reprise d’entreprise, cet atelier vous fournira les outils nécessaires pour prendre les premières mesures vers votre réussite entrepreneuriale

Inscription obligatoire :

Nom et Prénom (obligatoire)

Âge (obligatoire)

Adresse (obligatoire)

Ville (obligatoire)

Niveau d’étude (obligatoire)

Email (obligatoire)

Téléphone (obligatoire)

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de cette animation et conservée à des fins statistiques.

MiE du Roubaisis – Création

Téléphone :

03 59 30 66 00

Lieu : La Fabrik – Avant-Poste,

33 boulevard du Général Leclerc, Roubaix

La Fabrik by MIE – Avant-Poste 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@mie-roubaix.fr »}]

Création entrepreneuriat

MIE