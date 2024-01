1,2,3… Entreprenez ! La Fabrik by MIE – Avant-Poste Roubaix, jeudi 4 janvier 2024.

1,2,3… Entreprenez ! Atelier Entrepreneuriat Jeudi 4 janvier, 09h00 La Fabrik by MIE – Avant-Poste

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-04T09:00:00+01:00 – 2024-01-04T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-04T09:00:00+01:00 – 2024-01-04T17:00:00+01:00

1,2,3… Entreprenez !

Le grand objectif de la journée ?

Tester l’aventure entrepreneuriale le temps d’une journée créative !

Comment ?

Par groupe, vous serez accompagnés par un mentor entrepreneur et un encadrant pour structurer votre réponse autour des étapes d’idéation, de prototypage, de stratégie commerciale et de communication.

Inscription : https://tally.so/r/mVzXYy

Projet co-porté par la MIE, Cités Lab, Pour toi l’entrepreneur, Entreprendre pour apprendre, Groupement de Créateurs Le réseau

La Fabrik by MIE – Avant-Poste 59100 Roubaix

