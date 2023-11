Droit des sociétés – Droit du travail : les bonnes pratiques ! La Fabrik by MIE – Avant-Poste Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Droit des sociétés – Droit du travail : les bonnes pratiques ! La Fabrik by MIE – Avant-Poste Roubaix, 23 novembre 2023, Roubaix. Droit des sociétés – Droit du travail : les bonnes pratiques ! Jeudi 23 novembre, 09h30 La Fabrik by MIE – Avant-Poste Vous êtes porteurs d’un projet de création d’entreprise ou dirigeant ou représentant d’une entreprise ? Régime juridique, relations employeurs-salariés, fiscalité… Nous répondrons à toutes vos questions ! Atelier animé par Maître Linda DENFER-KADIRI, Avocat en droit des sociétés et Maître Oxana DENFER, Avocat en droit du travail. Rejoignez-nous jeudi 23 Novembre de 9h30 à 11h30 À la Fabrik by MiE –

Avant-Poste de la Ville de Roubaix (33 Bd du Général Leclerc, Roubaix) La Fabrik by MIE – Avant-Poste 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.mie-roubaix.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T09:30:00+01:00 – 2023-11-23T11:30:00+01:00

