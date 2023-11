Femmes et entrepreneuriat, les clés du succès! La Fabrik by MIE – Avant-Poste Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Femmes et entrepreneuriat, les clés du succès! La Fabrik by MIE – Avant-Poste Roubaix, 21 novembre 2023, Roubaix. Femmes et entrepreneuriat, les clés du succès! Mardi 21 novembre, 09h00 La Fabrik by MIE – Avant-Poste Vous êtes entrepreneuses ou porteuses d’un projet/ idée de création d’entreprise ? Participez à notre atelier “Femmes et entrepreneuriat : les clés du succès !” Lors de cette matinée, diverses problématiques seront abordées telles que : comment lutter contre le syndrome de l’imposteur ?

comment assumer ses prix ?

comment concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle ? Co-organisé par Emmanuelle KEUNEBROCK de ILMN, réseau associatif de financement et d’accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprise Mardi 21 Novembre de 9h à 13h À la Fabrik by MiE Avant-Poste de la Ville de Roubaix (33 Bd du Général Leclerc, Roubaix) La Fabrik by MIE – Avant-Poste 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.mie-roubaix.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T09:00:00+01:00 – 2023-11-21T13:00:00+01:00

2023-11-21T09:00:00+01:00 – 2023-11-21T13:00:00+01:00 entreprendre MIE Roubaix Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Fabrik by MIE - Avant-Poste Adresse 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville La Fabrik by MIE - Avant-Poste Roubaix latitude longitude 50.690259;3.176937

La Fabrik by MIE - Avant-Poste Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/